Про це в коментарі "24 каналу" розповів російський політолог Андрій Піонтковський. Він підкреслив, що самопроголошений президент Білорусі не чекає нічого хорошого від візиту свого російського колеги.

Експерт зазначив, що Лукашенко продовжує коливатися, не наважуючись зайняти чітку позицію в ситуації, що склалася.

"У діапазоні його нескінченних коливань, Лукашенко не чекає нічого хорошого від цього візиту путіна в Гродно", - розповів Піонтковський.

Минулого тижня Лукашенко показово проігнорував можливість відвідати Петербурзький економічний форум, однак, експерт зазначає, що таким чином політик просто продемонстрував свою «лакейську зухвалість».

На думку Піонтковського, Лукашенко ніколи не наважиться віддати наказ своїм військам про вступ у війну проти України. Особистий приїзд Путіна також не зможе цьому сприяти.

Раніше стало відомо, що кремлівський диктатор вперше з моменту повномасштабного вторгнення в Україну покине Росію. Він готується відвідати Білорусь, де візьме участь у форумі регіонів «Союзної держави».

При цьому експерти вважають, що насправді путін хоче з'ясувати, чому Лукашенко досі не відправив свої війська в Україну. Білоруський президент, у свою чергу, не тільки боїться втратити свою армію, а й побоюється реакції свого суспільства на таке рішення.

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