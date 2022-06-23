Украина не будет бить из реактивных систем залпового огня HIMARS по россии. Но имеет право бить по всей территории Украины, а это значит как по Крыму, так и по Донбассу. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в интервью на канале "Украина 24".

"С нас взяли слово, что мы пока не будем делать пусков по территории россии оперативно-тактическими ракетами. Наш президент публично это подтвердил в обращении. Сказал, что Украина будет придерживаться этого требования", – отметил Олег Жданов.

Однако, по словам эксперта, Крым – это наша территория, поэтому здесь никаких ограничений нет.

Олег Жданов также отметил, что американские РСЗО сейчас самые нужные на Донбассе. Там россия пытается захватить Донецкую и Луганскую области в административных границах. Второе по значимости направление – это Херсон.

"Если уничтожить склады – фронт и оккупанты останутся без боеприпасов... Это нам очень поможет в выполнении задач как по обороне наших городов, так и по их освобождению", – добавил военный эксперт.

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Как сообщала Politeka, оккупанты замышляют окружение и пытаются рассечь войска ВСУ.

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