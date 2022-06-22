Стратегия путина всегда состоит в том, чтобы причинять боль, даже если он проигрывает.

Авторитет кремлевского диктатора владимира путина в россии "медленно ослабевает". Кроме того после войны в Украине открылись слабости диктатора и неспособность справиться с санкциями.

Об этом заявил почетный профессор военных исследований Королевского колледжа Лондона Лоуренс Фридман.

Он отметил, что за ширмой внешней бравады сильный образ путина начинает рушится, а влияние постепенно слабеет. По мнению Фридмана, об этом свидетельствует то обстоятельство, что путин придерживается устоявшейся стратегии и не способен придумать ничего лучшего.

А последние событий на фоне войны в Украине — речь на ПМЭФ на минувшей неделе и конфликт с властями Литвы из-за транзита грузов в Калининград — отражают тенденцию к постепенной эрозии путинского режима.

Пока никто из российских верхушек не знает, как решить возникшую проблему, а также не обладает достаточной политической смелостью выступить против путина. Но ненависть к нему возрастает с каждой новой санкцией и успехами Украины на фронте.

Лоуренс Фридман напомнил, что стратегия путина всегда состоит в том, чтобы причинять боль, даже если он от этого и не получает значительной выгоды. Поэтому нельзя исключать вероятность еще более безрассудных шагов со стороны главы Кремля.

"Вместе с тем, не стоит считать, что россия обладает неисчерпаемыми ресурсами, или же что война обречена быть затяжной лишь потому, что пока победитель в ней неочевиден. Ведь россия откусила больше, чем способна проглотить", - добавил он.

Напомним, что названо имя политика, который подсиживает путина и обещает аннексировать всю Украину.

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