Давид Арахамия заявил, что обвинения в его адрес, которые выдвинул премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, являются фейком.

Об этом лидер президентской фракции заявил в видеообращении, обнародованном на Telegram-канале политика.

Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая в парламенте страны, обвинил в провале кампании за получение статуса кандидата в члены Евросоюза местную оппозицию и Давида Арахамию.

Арахамия, комментируя слова о якобы лоббировании негативного ответа для Грузии по вопросу кандидатского статуса в Евросоюзе, заявил, что в Европе он вообще не был – и не мог никого агитировать против коллег по евроинтеграции.



Относительно визита в США Давид Арахамия признал, что во время рабочих встреч вспоминал грузинскую тему. Но речь шла не об отказе в статусе кандидата в члены Евросоюза, а о «пророссийском олигархе Иванишвили, что имеет карманное правительство» и подставляет грузинский народ, который стремится быть частью евро сообщества.



Лидер парламентской фракции «Слуга народа» заявил, что украинские власти поддерживали и поддерживают желание Грузии стать кандидатом в члены Европейского союза. А заявление Гарибашвили – это фейк, который грузинские власти распространяют по приказу «одного олигарха».

Напомним, В Грузии решили, что заслуживают статус кандидата ЕС больше, чем Украина: "Мы требуем...".

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