Об этом свидетельствует новый аудиоперехват телефонного разговора россиян, опубликованный СБУ.

Так, один из оккупантов, чье подразделение сейчас находится в Харьковской области, рассказал своей жене, что силы ВСУ разбили подразделения западного военного округа рф. Уцелели только те, кто отказался наступать на украинские позиции.

«Западного округа уже нет, потому что он весь в россии, отказники. Мимо меня одни «восточники» мотаются, потому что «западников» уже почти нету. Вся техника подбита, то башня не работает, то колеса пробиты, то еще что-то не работает… А так, на передок чисто добровольцы едут и все», - рассказал российский военный.

В свою очередь, в СБУ отметили, что в западный военный округ входит «элита» российской армии – Москва, Санкт-Петербург – подразделения, которые готовили к противодействию силам НАТО.

Отмечается, что многие из офицеров этих подразделений были ликвидированы, водителей не хватает, а пехоту используют «как живое мясо».

«Поэтому сейчас российская армия воюет количеством и топчется на месте», - отметили в СБУ.

Напомним, российская боевая "птичка" упала в Турции: фото с места инцидента.

Как сообщала Politeka, оккупанты замышляют окружение и пытаются рассечь войска ВСУ.

Также Politeka писала, что в Одессе устроили хищение запчастей к боевым самолетам ВСУ.