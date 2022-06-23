В последнеее время все чаще появляются слухи о смертельном заболевании президента-диктатора владимира путина. Слухи повлекли за собой борьбу за власть и выжидание на освобождение "вакансии" президента рф. Об этом сообщил российский публицист Андрей Пионтковский в эфире "24 Канала".
Он отметил, что за последние годы российскому диктатору приписывали множество болезней, в частности, рак "чуть ли не всех органов". Однако слухи не безосновательны, поскольку некоторые сигналы позволяют понять наличие проблем со здоровьем путина.
"Они там зашевелились. И начинают больше гадости об Украине говорить и другим странам угрожать, возвеличивая российское величие, которого попросту нет. Потому складывается такое впечатление, что освобождается какая-то вакансия в Кремле. И все участвуют в "кастинге" на эту вакансию, мол, кто больше гадости скажет об Украине, тот ее и получит", - заметил Андрей Пионтковский.
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Стоит отметить, что российский диктатор на встречах со своим прихвостнем, самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко и министром обороны россии сергеем шойгу вел себя довольно странно. У него наблюдался тремор конечностей и сложности с движением.
Напомним, что названо имя политика, который подсиживает путина и обещает аннексировать всю Украину.
Как сообщала Politeka, Рф ожидают серьезные изменения, Пионтковский поделился прогнозом.
Также Politeka писала, что Путин не контролирует рф полностью, эксперт указал на важный нюанс.