«Очень долгое время мы наблюдали, как Запад опасался рф, сейчас западные страны понемногу выходят из этого состояния».

На это в интервью «Obozrevatel» обратил внимание экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

По его словам, из запуганного состояния пока до конца не вышли даже США, которых пугают эскалацией боевых действий, разрастанием в третью мировую и ядерным ударом.

"Но поскольку план Путина провалился, Запад сплотился вокруг Украины", - отметил Романенко.

Генерал-лейтенант считает, что есть несколько сценариев военных действий.

Один из них – это полный захват сначала Луганской области, затем Донецкой.

«Противник использует силовой дорогостоящий прием, он ни перед чем не останавливается. Россия может мобилизовать порядка 17 млн, а мы порядка 2 млн. Есть разница», - отметил собеседник издания, добавив, что до этого времени украинцы должны обороняться всеми имеющимися силами.

Романенко обратил внимание также на то, что в военном потенциале пока противник превышает нас.

«Если будет достигнуто равенство сил, может наступить более продолжительный период. Думаю, в течение года будут решать вопрос с перемирием, а не с миром. На какие-то условия Россия не будет соглашаться, на какие-то не будет соглашаться Украина. Именно в таком случае может реализоваться второй вариант», - пояснил генерал-лейтенант второй сценарий, в котором линия фронта может зайти в тупик.

Что касается третьего сценария войны, то, по словам Игоря Романенко, он станет актуальным тогда, когда нам предоставтят достаточно быстро и много помощи.

«Наш военный потенциал превысит российский и мы начнем бить врага в хвост и в гриву. В таком случае они будут соглашаться на то, на что при других обстоятельствах не соглашались бы. А как в РФ будут это оправдывать – нам это неинтересно», - рассказал генерал-лейтенант.

Прокомментировал Романенко и опасения, что война станет затяжной:

«Скорее всего, в этом году доберутся до перемирия. Но думаю, длительное перемирие невыгодно никому. На каких-то условиях Россию додавят».

Но, по словам Романенко, мир наступит тогда, когда Украина выиграет у России «очень существенно» и когда в рф произодйет смена реежима и всей обстановки, ведь сейчас там поддерживают вторжение более 80%.

Напомним, оккупанты захватили еще два населенных пункта и пытаются окружить ВСУ.

Также сообщалось, где и кем сейчас работают российские военнопленные в Украине.

Также сообщалось, что россияне в панике уезжают из оккупированного Донецка.