Солдаты из россии боятся наступления Украины на Донецк и не верят в свои шансы на успех.

Некоторые подразделения оккупантов, оставленные «защищать» Донецк, охвачены паникой, передает «24 канал» со ссылкой на свои источники в разведке. Источники утверждают, что после нескольких месяцев неудачных попыток наступления на позиции ВСУ российские генералы поняли, что им не хватает сил прорвать линию обороны Украины.

Кроме того, оккупанты были вынуждены перебросить часть сил из Донецкой области в Луганскую, а также укреплять свои позиции в Херсонской и Запорожской областях.

Из-за этого тылы позиций россиян в Донецкой области оказались частично открыты. В такой обстановке российских генералов не на шутку напугали удары ВСУ по большим складам и боеприпасам Донецка.

В разведке сообщают, что точные удары ВСУ по военным объектам в городе вызвал панику среди российских военных. Вечером 18 и 19 июня некоторые подразделения россиян начали покидать Донецк.

На это, в свою очередь, отреагировали местные боевики и «полицейские». «Верхушка» местных вояк принялась требовать, чтобы Денис Пушилин организовал для них подкрепление. В ответ на их панические призывы российское командование лишь заявило, что Украина якобы пока не планирует освобождение Донецка.

В разведке также рассказали, что один из российских офицеров, находящихся в Донецке, посоветовал Пушилину и его окружению «смириться с тем, что россия проиграет в войне и начать паковать чемоданы».

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