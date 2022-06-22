Полковник ФСБ в отставке, который в прошлом носил за владимиром путиным его «ядерный чемоданчик», найден в своей квартире с простреленной головой.

Об этом сообщило британское издание Mirror, а также без привязки к путину информацию о ранении полковника подтвердили российские СМИ.

Речь идет о полковнике ФСБ Вадиме Зимине, который был одним из охранников путина и носил с собой так называемый «ядерный чемоданчик» кремлевского диктатора. Сообщается, что 20 июня Зимина нашли в его квартире в Красногорске Московской области с огнестрельными ранениями головы. Рядом с ним лежал травматический пистолет Иж 79-9ТМ.

Зимина обнаружил в луже крови на кухне его квартиры его брат. Полковника ФСБ госпитализировали. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

При этом, в росСМИ он фигурирует как «обвиняемый во взятке таможенник», а его работа в качестве охранника президента не упоминается. Также российские журналисты уже объяснили случившееся как «попытку самоубийства», которая якобы произошла из-за обвинения Зимина в получении взятки на работе в таможенной службе.

При этом с начала полномасштабного вторжения в Украину в россии странным образом скончался уже целый ряд чиновников, что выглядит весьма подозрительно.

Напомним, ВСУ разгромили "элиту" российской армии, оккупант рассказал об "отказниках".

Как сообщала Politeka, влияние путина постепенно слабеет, выяснились подробности.

Также Politeka писала, что оккупанты замышляют окружение и пытаются рассечь войска ВСУ.