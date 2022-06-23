Об историческом решении сообщил в своем Твиттере глава Евросовета Шарль Мишель. Соответствующий пост он опубликовал на украинском языке.

«Одобрено! Европейский совет только что приняла решение о предоставлении статуса кандидата в ЕС Украине и Молдове. Исторический момент! Сегодня – веховой шаг на вашем пути в ЕС. Поздравляю Владимира Зеленского, Майю Санду, а также народы Украины и Молдовы. Наше будущее – вместе!», - написал Шарль Мишель.

На решение Евросовета уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

«Искренне приветствую решение лидеров ЕС предоставить Украины статус кандидата. Это уникальный и исторический момент в отношениях Украины и Евросоюза. Благоадарен Шарлю Мишелю, Урсуле фон дер Ляйен и лидерам государств Евросоюза за поддержку. Будущее Украины – в ЕС», - написал глава государства в Твиттер.

Как стало известно ранее, все 27 стран Евросоюза единогласно согласовали предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

Статуса кандидата на вступление в Евросоюз должен стать началом для всеобъемлющей реформации всех сфер в Украине, сообщалось ранее. Также наша страна получит более широкие возможности на европейской политической арене. Кроме того, ей будет доступна финансовая помощь для стран, готовящихся к вступлению в ЕС. Получать ее Украина сможет через гранты, инвестиции или как техническую помощь.

Напомним, Зеленский заявил о необходимости реформировать модель призыва в Украине.

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