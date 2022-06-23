В Украине могут изменить правила призыва в отношении молодых людей, которые планируют получать высшее образование.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего обращения к студентам Израиля.

По его словам, сейчас Украина рассматривает модель призыва, как в Израиле, в качестве одной из возможных моделей для реформы безопасности в стране. При этом Зеленский подчеркнул, что изменения в данной сфере будут приниматься после обсуждений с общественностью.

Президент подчеркнул, что из-за вторжения россии сотням тысяч украинцев пришлось не только взять в руки оружие, но и научиться им пользоваться в рядах территориальной обороны. Как результат, по итогам войны в стране резко вырастет число боеспособных людей, уже получивших практический опыт.

«Как раньше, с точки зрения защиты нашего государства и армии, а также количества военных, так уже не будет и подход будет изменен и для студенчества и тому подобное», - подчеркнул Зеленский.

Он обратил внимание на то, что сегодняшняя система образования в Украине отличается от израильской. Так, в Израиле большинство будущих студентов все равно призываются в армию или проходят альтернативную службу, в связи с чем на первый курс университета многие израильтяне поступают уже в 23 года.

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