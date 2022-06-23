О них в ходе брифинга рассказал начальник Главного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов. Он заявил, что российские войска не оставляют попыток прорвать оборону ВСУ в надежде захватить больше украинских территорий.

Громов подчеркнул, что высшее военное руководство рф не меняет долгосрочную задачу оккупантов – одержать полный контроль над территорией Украины любой ценой.

Как сообщил Громов, на сегодняшний день ключевые цели российских военных включают:

  • окружение группировок Вооруженных Сил Украины в западной части Донбасса,
  • захват Луганской и Донецкой областей,
  • удержание контроля над сухопутным коридором из Крыма в Донбасс.

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Кроме того, враг продолжает обстреливать украинские позиции вдоль всей линии фронта, не допуская перегруппирования и перебрасывания резервов на восток и юг Украины.

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«Этим враг хочет выиграть время для подготовки оборонных позиций и ротации подразделений, а также срыва поставок с Запада военной техники и вооружения. Последнее в ближайшее время останется основной задачей для оккупантов», - подчеркнул Громов.

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