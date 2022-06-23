Беларуская «элита» заметалась в панике из-за опасений, что Лукашенко все же решит отправить войска в Украину по указке путина.

О настроениях в Беларуси рассказал «24 канал» со ссылкой на источники в украинских спецслужбах. Они рассказали о необычной активности беларуских чиновников и предпринимателей, близких к руководству страны, в городе Мозырь.

Как стало известно, 22 июня на территорию нефтеперерабатывающего завода в городе заехало много вооруженных людей. После этого с территории НПЗ начали массово вывозить топливо. Вероятно, местное руководство опасается остаться без горючего в случае чрезвычайной ситуации.

В разведке сообщили, что все состоятельные люди начали эвакуироваться из Мозыря за границу или на север Беларуси после 20 июня, увозя с собой все ценные вещи.

В спецслужбах полагают, что такая паника связана с тем, что местные элиты считают, что Александр Лукашенко все же решится открыто вступить в развязанную путиным войну в Украине. А это будет означать возможность ударов ВСУ по нефтеперерабатывающему заводу в городе и другим стратегическим местам.

Отмечается, что руководство Беларуси не боится возможных волнений со стороны своего народа. Однако, его волнует успех самой военной кампании, ведь без непосредственного участия россии силы Беларуси вряд ли смогут полноценно противостоять ВСУ. Также их волнует, что будет с Беларусью в случае проигрыша россии.

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