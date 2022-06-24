Об оптимистическом сценарии для Украины в интервью изданию «Бабель» рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

В последнее время все чаще звучат прогнозы, в которых украинцев предупреждают о вероятном затяжном характере войны. Это связывают с тем, что у россии большие запасы оружия и снарядов, а также ресурсов. При этом население страны не волнует их уровень жизни, поэтому власти могут не опасаться недовольства людей из-за затянувшихся военных действий.

Эти факторы могут позволить путину вести войну «на истощение». Однако, Подоляк не исключает и более оптимистичного для Украины варианта. Так, по его мнению, война может закончиться резко, причем уже в ближайшее время. Главную роль при этом сыграют проблемы внутри россии.

«В россии могут начаться психологически необратимые процессы. Они могут быть вызваны паническими настроениями, страхом и внутренними конфликтами. То есть война, казалось бы, может быть затяжной. Но она может закончиться в ближайшее время. В результате внутреннего разрыва в самой российской федерации. Вот и все», - рассказал советник главы ОП.

Напомним, в Беларуси "элита" бежит с насиженных мест, опасаясь решения Лукашенко.

Как сообщала Politeka, Филатов рассказал о проблеме, сложившейся в Днепропетровской области.

Также Politeka писала, что Зеленский заявил о необходимости реформировать модель призыва в Украине.