Как сообщают российские СМИ, вагон отцепили и потушили, пострадавших нет. Движение на участке приостановлено.
На момент возгорания в вагоне находились 19 пассажиров.
На опубликованных в Сети кадрах виден вагон, объятый пламенем и людей на рельсах.
Напомним, ранее стало известно, что под Рязанью потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76.
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ИЛ-76 летел из Оренбурга в Белгород. Борт приземлялся в Рязани на дозаправку, крушение произошло практически сразу после взлета.
По последним данным, погибли 4 человека.
В Сети также появилось видео момента крушения самолета. Судя по опубликованным кадрам, если бы ИЛ пролетел еще несколько сотен метров, он мог бы упасть в районе жилых высоток.
Также напомним, что на днях на российский курорт обрушился водяной смерч - выйдя из моря на берег, он частично разрушил кафе и пирс.
Ранее в Ростовской области вспыхнул Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод, который связан с Медведчуком.