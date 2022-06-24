Неизвестный на Ямале (Россия) поджег вагон поезда, следовавшего из Нового Уренгоя в Оренбург.

Как сообщают российские СМИ, вагон отцепили и потушили, пострадавших нет. Движение на участке приостановлено.

На момент возгорания в вагоне находились 19 пассажиров.

На опубликованных в Сети кадрах виден вагон, объятый пламенем и людей на рельсах.

Напомним, ранее стало известно, что под Рязанью потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76.

ИЛ-76 летел из Оренбурга в Белгород. Борт приземлялся в Рязани на дозаправку, крушение произошло практически сразу после взлета.

По последним данным, погибли 4 человека.

В Сети также появилось видео момента крушения самолета. Судя по опубликованным кадрам, если бы ИЛ пролетел еще несколько сотен метров, он мог бы упасть в районе жилых высоток.

Также напомним, что на днях на российский курорт обрушился водяной смерч - выйдя из моря на берег, он частично разрушил кафе и пирс.

Ранее в Ростовской области вспыхнул Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод, который связан с Медведчуком.