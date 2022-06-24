В Европе рассказали о том, какие задачи сейчас стоят перед Украиной как кандидатом на вступление в Евросоюз.

На эту тему в интервью ТСН высказалась президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

На вопрос о том, что сыграло главную роль в решении европейских стран о предоставлении Украине статуса кандидата – война или сами украинцы, фон дер Ляйен ответила, что это однозначно был народ.

«Вы чрезвычайно храбры и отчаянные в этой войне, но украинский народ и до войны боролся за независимость, за демократию. Никто не забыл Майдан! Украина – единственное государство, где в людей стреляли за то, что они заворачивались в европейский флаг», - подчеркнула европейский политик.

Она также рассказала о том, что Украина должна будет делать сейчас для того, чтобы в будущем стать полноправным членом Евросоюза.

«Мы детализировали разные реформы, которые необходимо провести. Хочу повторить, многое уже было сделано. Введены необходимые институты. Сейчас нам нужно увидеть результаты их работы, имплементацию, назначение судей и так далее», - рассказала фон дер Ляйен.

Она отметила, что вместе с Владимиром Зеленским и Денисом Шмыгалем они также обсуждали тему борьбы с коррупцией в Украине. Президент Еврокомиссии высоко оценила прогресс в этом направлении, а также усилия Украины по диджитализации разных сфер развития страны. По мнению фон дер Ляйен, оцифровывание разных процессов оставит меньше шансов для коррупции.

Напомним, Байден рассказал, как Меркель пыталась добыть для путина "какую-нибудь" победу в Украине.

Как сообщала Politeka, дипломат пояснил, почему Украина так ценна для Евросоюза.

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