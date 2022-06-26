Стало известно, что теперь ждет российских оккупантов,когда большинство украинских войск отошли со своих оборонительных позиций в Северодонецке.

Свежие данные британских разведчиков обнародовало Министерство обороны Великобритании на официальной Twitter-странице 26 июня.

Разведчики объясняют, что в апреле 2022 года Россия пересмотрела свой план кампании с целью оккупации большей части Украины и перешла к более целенаправленному наступлению на Донбассе. Захват Северодонецка россией, по данным британцев, является значительным достижением в рамках этой уменьшенной цели.

Ценность Северодонецка для оккупантов эксперты объясняют тем, что этот населенный пункт был крупным промышленным центром и занимает стратегическое положение на реке Северский Донец.

"Однако это лишь одна из нескольких сложных целей, которых нужно достичь России, чтобы оккупировать весь Донбасс. Среди них продвижение к главному центру Краматорска и обеспечение основных путей снабжения в Донецк", — добавляют британские разведчики.

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов пояснил, что действия ВСУ в районе Северодонецка – это тактическая перегруппировка наших войск, уход на выгодные позиции для получения тактического преимущества.

Он подчеркнул, что рф применяет "мариупольскую тактику", стирая город с лица земли. В таких условиях держать оборону на руинах Северодонецка невозможно. В связи с этим украинские войска отошли на возвышенности в Лисичанска.

Напомним, оккупанты запустили ракету критически низко над украинской АЭС.

Как сообщала Politeka, в ОП резко высказались о вступлении Украины в НАТО и новой стратегии Альянса.

Также Politeka писала, что в Генштабе предупредили о местах наступления и концентрации сил оккупантов.