Заступник Голови ОП Ігор Жовква в його інтерв'ю Financial Times заявив, що Україна тимчасово відмовляється від кроків щодо вступу до Північноатлантичного альянсу.
"Члени НАТО відкинули наші прагнення. Нічого іншого в цьому плані робити не будемо", — зазначив він.
Повідомляється, що на саміті в Мадриді НАТО збирається прийняти нову версію керівного документа - Стратегічної концепції. Україна хоче, щоб будь-які згадки про росію як про партнера були виключені зі стратегічної концепції. Крім того, за словами Жовкви, Альянс повинен вмістити в документ чіткі і однозначні попередження рф щодо її агресивних намірів.
"Ми очікуємо, що в Стратегічній концепції НАТО будуть більш строгі та суворі попередження російському агресору. Не соромтеся (це мій заклик до членів НАТО) при формулюванні положень щодо росії", — заявив представник ОП.
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За його словами, важливо, щоб війна в Україні була чітко описана в документі.
"Якщо члени НАТО не визнають реальну ситуацію того, що відбувається в Європі та Україні, тоді цей документ стане просто ще одним папірцем, абсолютно неважливим", — додав Жовква.
Нагадаємо, збожеволілий лукашенко зробив заяву про Литву і попросив путіна про "допомогу".
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