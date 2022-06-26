В Офисе президента признают, что в краткосрочной перспективе вступление Украины в НАТО невозможно.

Заместитель главы ОП Игорь Жовква в его интервью Financial Times заявил, что Украина временно отказывается от шагов по вступлению в Североатлантический Альянс.

"Члены НАТО отвергли наши стремления. Ничего другого в этом плане делать не будем", — отметил Жовква.

Сообщается, что на саммите в Мадриде НАТО предстоит принять новую версию руководящего документа - стратегической концепции. Украина хочет, чтобы любые упоминания о россии как о партнере были исключены из стратегической концепции. Кроме того, по словам Жовквы, Альянс должен вместить в документ четкие и однозначные предупреждения рф относительно ее агрессивных намерений.

"Мы ожидаем, что в стратегической концепции НАТО будут более строгие и суровые предупреждения российскому агрессору. Не стесняйтесь (это мой призыв к членам НАТО) при формулировании положений в отношении россии", — заявил представитель ОП.

По его словам, важно, чтобы война в Украине была четко описана в документе.

"Если члены НАТО не признают реальную ситуацию того, что происходит в Европе и Украине, тогда этот документ станет просто еще одной бумажкой, совершенно неважной", — добавил Жовква.

Напомним, обезумевший лукашенко сделал заявление о Литве и попросил путина о "помощи".

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