Наша авіація на відповідних ділянках завдавала ударів по скупченнях ворога.

Про це повідомляється в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ 26 червня.

Так, на Слов’янському напрямку ворог веде наступ в бік населених пунктів Довгеньке та Мазанівка. На Донецькому напрямку основні зусилля ворог зосереджує на Лисичанську та спробах оточення підрозділів Сил оборони в районі міста.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти ведуть бойові дії та здійснюють систематичний вогневий вплив з метою сковування наших військ та недопущення їх перекидання на загрозливі напрямки.

На Південнобузькому напрямку противник намагається утримати зайняті рубежі та здійснює вогневий вплив на наші підрозділи з метою недопущення перегрупування військ. Наша авіація на відповідних ділянках завдавала ударів по скупченнях ворога. Втрати окупантів уточнюються.

Повідомляється, що в акваторії Чорного та Азовського морів основні зусилля корабельне угруповання противника зосереджує на блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря. У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває два носії крилатих ракет морського базування типу “Калібр”.

При цього в Генштабі відзначають, що наші підрозділи продовжують успішне виконання ракетно-артилерійських вогневих завдань на визначених напрямках.

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