Наша авиация на соответствующих участках наносила удары по скоплениям врага.

Об этом сообщается в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 26 июня.

Так, на Славянском направлении враг ведет наступление в сторону населенных пунктов Долгенькое и Мазановка. На Донецком направлении основные усилия враг сосредотачивает на Лисичанске и попытках окружения подразделений Сил обороны в районе города.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты ведут боевые действия и осуществляют систематическое огневое воздействие с целью сковывания наших войск и недопущения их переброски на угрожающие направления.

На Южнобугском направлении противник пытается удержать занятые рубежи и осуществляет огневое воздействие на наши подразделения с целью недопущения перегруппировки войск. Наша авиация на соответствующих участках наносила удары по скоплениям врага. Потери оккупантов уточняются.

Сообщается, что в акватории Черного и Азовского морей основные усилия корабельная группировка противника сосредоточивает на блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря. В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находится два носителя крылатых ракет морского базирования типа “Калибр”.

При этом в Генштабе отмечают, что наши подразделения продолжают успешное выполнение ракетно-артиллерийских огневых задач на определенных направлениях.

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