В день падения вертолета в Броварах Киевской области президент Украины планировал собрать Ставку верховного главнокомандующего.

Об этом, как пишет Politeka.net, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал в эфире " Говорит великий Львов" .

"Я могу сказать, что президент страны должен собирать Ставку верховного главнокомандующего, в 10:00. Обычно мы этого никогда не афишируем. Министр внутренних дел должен был выйти из Полтавы на 10 часов на эту Ставку», - рассказал Данилов.

По его словам, Монастырский успел отправить сообщение.

«Крайнее смс я от него получил в 08:07 – и буквально через считанные минуты произошла эта ужасная катастрофа», – отметил Данилов.

Секретарь СНБО не стал раскрывать содержание сообщения и подчеркнул, что все обстоятельства авиакатастрофы будут выяснены.

«Ответ мы обязательно получим», – уверен Данилов.

Добавим, ранее президент Украины Владимир Зеленский так прокомментировал катастрофу в Броварах: «Я считаю, из-за того опыта войны, который есть сегодня у меня и общества, это не несчастный случай - это война. Война не только на поле боя, у нее есть несколько направлений. Нет больше несчастных случаев, все это – результат войны. Все, что происходит".

Напомним, в результате падения вертолета вблизи детского сада и жилого дома погибли 14 человек, из них 1 ребенок.

Также сообщалось, что родные рассказали о состоянии Александра, потерявшего дочь и жену в Броварах.

Кроме того Politeka.net писала, что момент перед трагедией попал на видео.

Ранее стало известно, кто кроме министра МВД находился на борту вертолета.