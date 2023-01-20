Об этом, как пишет Politeka.net, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал в эфире " Говорит великий Львов" .
"Я могу сказать, что президент страны должен собирать Ставку верховного главнокомандующего, в 10:00. Обычно мы этого никогда не афишируем. Министр внутренних дел должен был выйти из Полтавы на 10 часов на эту Ставку», - рассказал Данилов.
По его словам, Монастырский успел отправить сообщение.
«Крайнее смс я от него получил в 08:07 – и буквально через считанные минуты произошла эта ужасная катастрофа», – отметил Данилов.
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Секретарь СНБО не стал раскрывать содержание сообщения и подчеркнул, что все обстоятельства авиакатастрофы будут выяснены.
«Ответ мы обязательно получим», – уверен Данилов.
Добавим, ранее президент Украины Владимир Зеленский так прокомментировал катастрофу в Броварах: «Я считаю, из-за того опыта войны, который есть сегодня у меня и общества, это не несчастный случай - это война. Война не только на поле боя, у нее есть несколько направлений. Нет больше несчастных случаев, все это – результат войны. Все, что происходит".
Напомним, в результате падения вертолета вблизи детского сада и жилого дома погибли 14 человек, из них 1 ребенок.
Также сообщалось, что родные рассказали о состоянии Александра, потерявшего дочь и жену в Броварах.
Кроме того Politeka.net писала, что момент перед трагедией попал на видео.
Ранее стало известно, кто кроме министра МВД находился на борту вертолета.