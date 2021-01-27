Троє маленьких дітей залишилися без нагляду матері, яка так і не повернулася додому

Так, в Херсонській області жінка залишила маленьких дітей одних вдома на кілька днів і пішла. Малюків врятували копи і тепер шукають горе-матір.

Про це передають у ГУНП Херсонської області.

Поліцію сповістили про це працівники служби у справах дітей. Коли вони прибули на місце, то побачили трьох дітей 6, 3 і 1,5 року, які кілька днів були самі у грязі і без їжі.

Мати дітей на дзвінки не відповідала, в будинку був безлад і брудно, в стіні утворилося отвір, цеглини так і лежали на підлозі в спальні. Попередньо відомо, що жінка веде антисоціальний спосіб життя. Малюків тимчасово помістили в лікарню. Після перевірки ситуації в сім'ї визначиться подальша їхня доля.

Також раніше повідомлялося, що в Харкові "мати-Зозуля" кинула дітей і поїхала відпочивати зі співмешканцем. Місцевий житель подзвонив в поліцію і повідомив, що сусідів немає вдома, а в їх квартирі залишилися двоє дітей у віці шість років і три роки.

Коли поліцейські приїхали на виклик - побачили двох хлопчиків, які були вдома одні, в квартирі було холодно і не було їжі. Пізніше в поліції встановили, що 24-річна мати разом зі своїм співмешканцем поїхали до Мерефи, а дітей залишили вдома.

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