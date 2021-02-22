Відомий в Україні та за її межами курорт Буковель став причиною нового спалаху коронавірусної хвороби, так вважає Кирило Тимошенко

Про це з'явився запис форуму "Україна 30" на популярному каналі в You Tube.

За попередніми даними Міністерства охорони здоров'я України спалах Covida-19, що вразив жителів Івано-Франківської області, зумовлений відкриттям гірськолижного курорту Буковель.

Таку думку висловив заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко на минулому форумі " Україна 30. Інфраструктура».

За словами Кирила Тимошенко, Кабінет Міністрів очікував, що поява нової хвилі захворювання випаде на 5-10 лютого. Однак хвороба проявилася пізніше.

У МОЗ зробили все можливе, щоб впоратися з інфекцією.

За розрахунками Головного санітарно-епідеміологічного лікаря Віктора Ляшка спровокував підйом захворюваності курортний Буковель, а також приїзд іноземних туристів з усього світу. Вони могли заразити місцеве населення, яке тепер перебуває на лікуванні в лікарнях.

Кирило Тимошенко запевнив, що ситуацію взяли під контроль, а Уряд зробив все можливе для стабілізації ситуації найближчим часом.

Лікарні були забезпечені всім необхідним, повідомив Тимошенко. Знайшлися ліжка, необхідна техніка і кисень для якнайшвидшої ліквідації спалаху захворювання. Необхідно відзначити, що під контролем здавалися сусідні області.

Наприклад, починається збільшення захворюваності у Чернівцях, а також у Закарпатській області.

До речі, на думку одного лікаря-інфекціоніста, викладача школи охорони здоров'я Національного університету «Києво-Могилянської академії» Володимира Курпіта, іноземні громадяни, які побували на гірсько-лижному курорті Буковель, могли привезти з собою Британський мутований вірус корони.

Нагадавши, на Прикарпатті в ковидній реанімації бракує місць, багато хворих дітей.

Як повідомляла Politeka, в Івано-Франківську зайнята навіть їдальня, люди звинувачують Буковель.

Також Politeka писала, у Києві зросла кількість хворих коронавірусом.