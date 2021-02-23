Укрпошта звільнила співробітницю відділення в Кривому Розі, де жінка навідріз відмовилася спілкуватися українською мовою

Про це повідомили в прес-службі компанії.

Керівництво Пошти відзначило не тільки порушення закону про використання державної мови, а й правил спілкування з клієнтами.

В Укрпошті підкреслили, що в разі виникнення проблем в обслуговуванні клієнтів необхідно звертатися в колл-центри, телефони яких є на сайті компанії.

Раніше ми писали, що в Україні розгорівся скандал навколо Київської Школярки-блогерки, яка заявила про свою ненависть до державної мови

Так, 15-річна дівчина на ім'я Єлизавета Леоненко опублікувала в соцмережі TikTok відео, на якому рясно матюкається на адресу української мови і тих людей, які нею говорять.

Дівчина, не підбираючи виразів, розповіла про те, що ненавидить державну мову.

"Та вср * лась мені ваша мова. Якщо людина не любить цю мову, то навіщо на ньому розмовляти... Мене дуже дратує ця мова, особливо його звучання... Тому маленькі патріотики зі своєї зал * пи і своїх сіл, від * * біться від мене. Тому що в Києві майже немає людей,які розмовляли б українською. Всі говорять по-російськи і нікого це не **ет", - сказала школярка.

Нагадавши, продавщиця втратила роботу через мовний закон, деталі скандалу: "на прохання говорити українською відповіла...".

Також Politeka писала, що на харків'ян масово скаржаться через недотримання мовного закону: "за місяць надійшло майже...".

Раніше Politeka повідомляла, що в Одесі масово скаржаться на обслуговування не українською: більше доносів тільки в Києві та Львові.