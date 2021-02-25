Дитячий Рівненський стоматолог Інна Кравчук, яка прославилася жорстоким поводженням зі своїми маленькими пацієнтами, продовжує надавати послуги

Про це пише "РадіоТрек".

Нещодавно Україну вразило відео, опубліковане в мережі. Стоматолог Інна Кравчук, яка лікувала дітей, була помічена в неадекватній поведінці на прийомі. Зараз доктор продовжує приймати пацієнтів. Місцевим жителям вдалося зробити знімки, де чітко видно Кравчук в білому халаті.

Можна відзначити, що проти неї відкрили п'ять кримінальних справ, але незважаючи на це Інна продовжує займатися лікарською практикою.

У кадрі також можна розглянути, що жінка спокійно спілкується зі своїми колегами. Стоматологічна клініка "Only kids" працює, незважаючи на скандал і зіпсовану репутацію.

На питання: "Хіба це законно?",- рівненська поліція пояснює це тим, що Інна може надавати послуги населення, оскільки ніхто офіційно не забороняв їй лікувати дітей.

Вся справа в тому, що вона не є державною службовцем, по суті, зараз їй ніхто не може заборонити працювати за професією.

Такі пояснення дала прес-секретар Національної поліції Марія Юстицька, отже, Інна Кравчук у період слідства може приймати пацієнтів.

У діях поліції немає протиріччя, адже ліцензію на стоматологічну діяльність може відкликати виключно орган дав дозвіл.

Тільки через суд можна заборонити надавати послуги скандальному доктору. Однак можемо додати, що відразу після розголошення і опублікування ролика, клініка деякий час не працювала.

Проти стоматолога суд зміг вжити обмежувальних заходів у вигляді особистого зобов'язання. Вона зобов'язана бути кожен раз, коли це стане необхідним суду. Кравчук заборонили залишати Рівне без попереднього дозволу.

Сама 29-річна стоматолог своєї провини не визнала.

До речі, місцеві чиновники, після резонансного випадку, вирішили провести роботу серед дитячих лікарів.

Нагадавши, стоматолог-садист несподівано зникла.

Як повідомляла Politeka, у Рівному розгорівся скандал у дитячій стоматології.

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