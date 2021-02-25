Лікар обласної інфекційної лікарні на Закарпатті Степан Карабіньош назвав ймовірну причину погіршення ситуації з коронавірусом в області

Так, на його думку основною причиною різкого погіршення ситуації і високої смертності є мутований вірус COVID-19, передає "Обозреватель".

"З Європи пішла друга хвиля захворювання, причому до нас прийшов вже новий штам. Вірус змінився, ми це спостерігаємо зараз. У перші дні після надходження пацієнт начебто ще відчуває себе нормально, він адекватний. А потім настає різке погіршення, сатурація падає до 68%, його переводять в реанімацію, на ШВЛ і все, люди згорають за кілька днів", – розповідає Карабіньош.

За рік боротьби з коронавірусом йому вдалося відпочити всього кілька днів.

"Я перебуваю в такому хронічному стані втоми. Пам'ятаю, після Нового року ще були свята і у відділенні було всього 12 пацієнтів. Це так мало, що ми не знали що і робити. А потім за кілька днів все відділення заповнилося. Реанімація заповнена на 100%, та й у звичайних палатах вже немає місць. Медсестрам доводиться виходити додатково. На весь поверх, де постійно знаходиться 33-35 хворих, у нас всього дві медсестри. А їм потрібно всім поставити крапельниці, зробити уколи", - каже лікар.

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