У Києві розгорівся скандал через мову

Як передає Politeka.net, подробиці розповілаТетяна Шкуратова на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

За словами жінки, в одному зі столичних салонів для тварин її відмовилися обслуговувати українською мовою.

"Хотіла я записати собачку в Грумінг-салон Bruno_Groom. А мені відмовили, сказавши, що вони принципово не обслуговують україномовних клієнтів", - поділилася Тетяна.

На підтвердження своїх слів вона записала свій візит до закладу на відео.

"Сьогодні я зайшла до них спеціально, щоб зняти цих дивовижних персонажів. Думала, що вже немає людей без мозку", - повідомила жінка.

Зазначимо, що 16 січня 2021 року набула чинності стаття 30 Закону Про забезпечення функціонування української мови як державної та відбувся остаточний перехід сфери обслуговування на державну мову.

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