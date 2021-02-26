Кілька лікарів у Вінниці відмовилися вакцинуватися від коронавірусу

Про це повідомляє "Суспільне".

Індійський препарат не готова колоти лікар-інфекціоністка Андріана Рибар. За її словами, ефективність вакцини повинна бути не менше 75 відсотків.

"Вона не пройшла всі клінічні дослідження, її ефективність-50 відсотків, а вакцина повинна бути понад 75 відсотків. Індійська вакцина на даний момент лякає. Побачимо, як буде", – пояснила медик.

Головна обласна інфекціоністка Лариса Мороз також відмовилася від вакцинації.

"Ця вакцина третю фазу клінічних випробувань починає в лютому в Індії. Основного показника вакцини ніхто ще не озвучив: це її ефективність, який відсоток вона дає можливість уникнути важких і летальних випадків. AstraZeneca сказала, що не відповідає за його ефективність, за якість, тому що вони до цього не стосуються", - розповіла медик.

Варто зазначити, що проведення вакцинації вже доступне всім регіонам України. Станом на ранок, 26 лютого, зроблено 1338 щеплень.

Також в Україні зафіксували перші побічні ефекти вакцинації проти COVID-19.

Всі вони мають легкий характер і передбачені інструкцією виробника препарату.

"Надійшли перші повідомлення про несприятливі події після імунізації. Таких повідомлень є сім, вони всі несерйозні", - розповів перший заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу.

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