На залізничному вокзалі міста Дніпра виявили підозрілу коробку, рятувальники оточили будівлю і проводять роботи з розмінування

Стало відомо, що 26 лютого на залізничному вокзалі в Дніпрі була виявлена підозріла знахідка, що викликала великий резонанс серед пасажирів і працівників.

Один з пасажирів, що гуляють по третій платформі, звернув свою увагу на незвичайний предмет, що лежить на асфальті. З коробки доносилися підозрілі звуки, які перехожий упізнав як цокання годинника.