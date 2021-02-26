На залізничному вокзалі міста Дніпра виявили підозрілу коробку, рятувальники оточили будівлю і проводять роботи з розмінування
Стало відомо, що 26 лютого на залізничному вокзалі в Дніпрі була виявлена підозріла знахідка, що викликала великий резонанс серед пасажирів і працівників.
Один з пасажирів, що гуляють по третій платформі, звернув свою увагу на незвичайний предмет, що лежить на асфальті. З коробки доносилися підозрілі звуки, які перехожий упізнав як цокання годинника.
Після чого про знахідку було повідомлено спеціальним службам. Приїхали співробітники поліції обгородили територію і стали проводити роботи відповідно до виниклої ситуації.
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Будівлю швидко звільнили від знаходяться там людей. Вибухотехніки зараз працюють на місці з підозрілим предметом.
Як розповіли очевидці, центральний вхід не стали перекривати загороджувальними стрічками. Але в перехід також нікого не пускають.
Швидка допомога і рятувальники знаходяться на місці.
Поки не вдалося встановити звідки з'явилася загадкова коробка і наскільки вона небезпечна.
Уточнимо, що заяви про можливе мінування нещодавно вже надходили в поліцію Дніпра. Так Телефонний хуліган " мінував" пішохідний міст на ж / д вокзалі. Пізніше виявилося, що чоловік зробив заяву під впливом алкоголю.
Як повідомляла Politeka, під Дніпром авто на швидкості в'їхало в приватний будинок.
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