Медики виявили нові симптоми китайського вірусу

Про це заявив директор Департаменту охорони здоров'я Закарпатської обласної держадміністрації Анатолій Пшеничний, передає "Гордон".

"Якщо півроку тому мова йшла про втрату нюху і смаку, то зараз COVID-19 проявляється по-іншому, виникають нові симптоми. Вірус адаптується і мутує, він не настільки чутливий до традиційних методів лікування.

Якщо раніше у одного-двох з десяти пацієнтів проявлялася діарея, блювота, то зараз це стало відбуватися частіше. Також медики говорять про порушення слуху, якоїсь приглухуватості. Тобто симптоми інші, не класичні, як ми бачили півроку тому", - сказав Пшеничний, відео.

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Івано-Франківська область перейшла в «червону» зону до старту адаптивного карантину. Це пов'язано з тим, що в регіоні зафіксовано новий спалах хвороби. Область функціонує за правилами "червоної" зони з понеділка, 22 лютого.

У регіоні вже розгортають карантинні блокпости і вводять особливий режим в'їзду і виїзду з області.

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