Тепер українські наречені можуть оформити онлайн заявку в ЗАГС, для цього всього лише необхідно зробити три простих кроки

Про це Мін'юст повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Сучасне нововведення допоможе всім бажаючим подати заявку в ЗАГС через електронний сервіс. В Україні, де все частіше звертаються до послуг онлайн, багато громадян часто вибирають оформлення потрібних документів в державних органах за допомогою електронних послуг.

Цьому процесу допомагають і існуючі карантинні обмеження. Тому веб-портал "звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану" користується стрімко зростаючою популярністю.

Даний ресурс може допомогти скористатися переліком послуг державної реєстрації актів цивільного стану всім бажаючим. При наявності будинку Інтернету, громадянин може подати заявку на одруження.

Так стверджують чиновники в Міністерстві юстиції, рекламуючи можливості даного веб-порталу.

Для початку користувачеві необхідно зареєструватися на сайті. Після чого визначитися з датою, вибрати час церемонії, а також ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ.

Адже саме там і пройде урочистий захід одруження.

Наступним кроком стане оплата спеціального державного мита та платної послуги. Адже саме її й отримають в результаті ті, хто вирішив поєднати свої долі.

Далі необхідно правильно заповнити Заяву, до неї потрібно докласти квитанцію про оплату. Прикладають також і відскановані документи майбутнього подружжя. Якщо є документи про розірвані відносини, їх також варто відсканувати і вислати.

У тих випадках, коли у молодят немає електронних підписів, їм доведеться відвідати ЗАГС.

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