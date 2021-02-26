Українка запропонувала додавати жінкам за народження, виношування та виховання дитини по 10 років, а батькам по 1 року до пенсійного стажу, що відомо про пропозицію

Про це пише "znaj.ua".

Автором петиції є Юлія Шевель, яка розмітила документ на офіційній сторінці Президента України. Можна відзначити, що при прийнятті такого механізму може повністю змінитися нарахування пенсій.

Творець документа вважає, що виносити, виростити і виховати дитину дуже важко, особливо в наш час. В основному вся турбота лежить на жінці, яка може не встигнути накопичити трудовий стаж, необхідний для пенсії.

Юлія Шевель пропонує враховувати в стаж для пенсії по десять років за кожну дитину, яку виносила, народила і виховала жінка. Не беручи до уваги відрахувань, що проводяться за неї керівниками.

Для чоловіків, у яких є діти, Шевель пропонує нараховувати по одному року за кожну дитину. Своє рішення жінка засновує на тому, що діти це майбутні платники податків держави. Адже пенсії зараз отримують усі.

У разі якщо відрахування все-таки були, їх потрібно додавати до десяти років або одного року.

Таким чином, буде відновлена справедливість щодо батьків. Найчастіше їх щоденна праця нікому не видно, а це нелегка робота. Дане рішення, якщо воно буде прийнято, допоможе жінкам не відчувати стрес з приводу пенсії.

Жіноче здоров'я не стає міцнішим після материнства. Беручи до уваги небажання деяких мати дітей, це буде справедливо щодо батьків.

Якщо хтось не захоче мати дітей, а також не надає їм належної уваги, то таким громадянам нічого додавати не будуть.

Однак немає великої надії на те, що коли-небудь даний документ стане офіційним. Адже такі зміни мають бути підкріплені фінансово, а це найближчим часом не доводиться розраховувати.

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