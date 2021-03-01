Двох співробітників посольства Україна у Польщі спіймали на хабарі

28 лютого їх затримали на кордоні при спробі вивезти на службовому авто з України до Польщі велику кількість валюти, золота і контрабандних сигарет, передає "ukrinform".

На даний момент відомо, що співробітники посольства відкликані із закордонного відрядження, в їх відношенні починається дисциплінарне розслідування.

Крім того ми писали, харків'яни в самому центрі міста налагодили випуск підробленого алкоголю.

Про це розповіли в прес-службі прокуратури в Харківській області.

Алкоголь великими партіями збували в магазини і кафе на території міста і області.

"Шляхом застосування спеціального обладнання змішували технічну воду зі спиртом етиловим у великих обсягах. Після, готову суміш упаковували в пластикові ємності і скляну тару", - розповіли у відомстві.

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