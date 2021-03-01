1 березня приємно згадати про святкові дати, що випадають на перший місяць весни, будь-який українець зможе вибрати свято собі до смаку

Про це пише "УНІАН".

У перший місяць весни можна відзначити приходять на нього свята. Всі вони настільки різноманітні і примітні, що з довгого переліку можна вибрати вподобану дату.

Звичайно, найбільшим і радісним може стати свято 8 березня. Ця дата традиційно належить Міжнародному жіночому дню. У цей день жителі України офіційно відпочивають від роботи, дарують всім жінкам подарунки.

Після 8 березня йде Масляна, яка передбачає виготовлення і поїдання традиційних млинців. Наступним буде Великий піст, для всіх християн він є підготовкою до світлої неділі.

У другій половині березня відзначать День Служби безпеки України, а також День Національно гвардії.

Черговий перехід на літній час чекає нас в кінці березня.

Перелік усіх пам'ятних та святкових дат у березні починається з 1 березня, коли відзначається Всесвітній день імунітету, Всесвітній день цивільної оборони та День "нуль дискримінації".

3 березня відзначають Всесвітній день письменника, А також Всесвітній день дикої природи. Вселенська батьківська субота випадає на 6 березня. Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення святкують 7 березня.

Міжнародний жіночий день збігається з початком Масляної 8 березня. День народження видатного письменника і поета Тараса Шевченка відзначають 9 березня.

Всесвітній день захисту прав споживачів і початок Великого посту випадає на 15 березня.

Всесвітній день водних ресурсів і День танкіста святкують 22 березня. Працівники метеорологічних станцій можуть відзначити своє професійне свято 23 березня.

25 березня в Україні відзначається День Служби безпеки. Наступного дня, 26 березня, День Національної гвардії України.

27 березня святкується Міжнародний день театру, Година Землі. На цю дату припадає і Пейсах (єврейська Пасха, яку починають справляти після заходу сонця)

Перехід на літній час випадає на 28 березня.

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