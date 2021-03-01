Представники малого бізнесу в Чернівцях вийшли на вулицю для протесту проти введення карантинних обмежень, пов'язаних зі збільшенням хворих Covid-19

Про це пишуть "Vesti.UA".

Підприємці в місті Чернівці оскаржують рішення місцевої влади про заборону на роботу в умовах введення червоної зони. Для цього їм довелося зібратися під будівлею обласної державної адміністрації.

Також люди протестують проти введених обмежень, які обмежують малий бізнес, фактично позбавляючи їх прибутку. Вони переконливо просять владу переглянути прийняте рішення і послабити обмеження.

Так, учасники акції тримали плакати в руках, де просили не знищувати їх бізнес. Від місцевих чиновників мешканці Чернівців хотіли почути докладні пояснення з приводу необхідності суворих коронавірусних обмежень, які діятимуть під час перебування області у "червоній" зоні.

За словами протестувальників, вони готові працювати, платити податки до бюджету України. Однак ось уже протягом майже року через Covida - 19 їм доводиться постійно слідувати введеним карантинним правилам.

Скоро весна, деякі вклали кошти в товари для реалізації, а зараз їх закривають, повідомив один з учасників протесту. Вони хочуть просити владу піти на зустріч людям і дозволити торгівлю.

"Ми хочемо працювати", - розповідають ФОПи пресі.

На адресу керівника Черновецького ОДА Сергія Осадчука та мера міста Романа Клічука підприємці написали документ. У ньому просять пом'якшити для бізнесу карантинні обмеження.

До речі, в Прикарпатті через ситуацію, що склалася, з коронавірусом, пішли на посилення карантину.

Нагадавши, Буковель продовжує роботу попри "червону зону".

Як повідомляла Politeka, Новий регіон увійшов до"Червоної зони".

Також Politeka писала, у Києві фіксують спад захворюваності.