У мережі показали умови однієї з українських лікарень
Як передає Politeka.net, відповідні кадри
"А навіщо той ліфт. Найголовніше "Велике будівництво". Шепетівка задоволена. Анестезіологи все витримають", - йдеться в підписі до посту.
На опублікованих кадрах видно, як медики транспортують хворого на ношах сходинками медустанови.
"Ой, я не можу!", "Акуратненько, щоб нікого не придавив", - перемовлялися медики на відео.
Колишній чоловік Лорак раптово прилетів до Москви, як пройшло "возз'єднання": "Я люблю мою…"
Напівроздягнена Тіна Кароль вирішила ще поскандалити, задерши ніжки вище голови: "Йолки-палки..."
З'ясувалося, що пов'язує Олега Винника з дівчиною, яка народила Сенцову дочку: "Ось це поворот!"
Знайдено тіло відомої російської співачки, що відомо про трагедію: "Земля тобі пухом..."
Драма зі сльозами розігралася між Винником і його "колишньою дівчиною" на Голосі країни: "Тримався як міг"
Кадри викликали обурення українців у мережі:
"Це просто знущання з людей! Хто з цим не стикався не зрозуміє, ми кілька років тому бабусю нашу з поламаним стегном носили в травматологію, на знімок, назад в травматологію ... такі відділення як хірургія, Травматологія, тим більше реанімація повинні бути на 1 поверсі або ліфт обов'язково!", "Це капець, це сором і ганьба, до чого ми дожили", "Кошмар", - писали в коментарях під відео.
Нагадаємо, українцям повернуть жорсткі правила карантину, термінову заяву МОЗ: "протягом трьох днів..."
Як повідомляла Politeka, коронавірус взявся за Прикарпаття з новою силою, люди благають про допомогу: що відбувається в лікарнях
Також Politeka писала, що українські медики назвали нові симптоми китайського вірусу:"він адаптується і мутує".