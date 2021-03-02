У мережі показали умови однієї з українських лікарень

Як передає Politeka.net, відповідні кадри опублікував Valeri Sivokonuk в Facebook (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)



"А навіщо той ліфт. Найголовніше "Велике будівництво". Шепетівка задоволена. Анестезіологи все витримають", - йдеться в підписі до посту.

На опублікованих кадрах видно, як медики транспортують хворого на ношах сходинками медустанови.

"Ой, я не можу!", "Акуратненько, щоб нікого не придавив", - перемовлялися медики на відео.

Кадри викликали обурення українців у мережі:

"Це просто знущання з людей! Хто з цим не стикався не зрозуміє, ми кілька років тому бабусю нашу з поламаним стегном носили в травматологію, на знімок, назад в травматологію ... такі відділення як хірургія, Травматологія, тим більше реанімація повинні бути на 1 поверсі або ліфт обов'язково!", "Це капець, це сором і ганьба, до чого ми дожили", "Кошмар", - писали в коментарях під відео.

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