Мер Миколаєва прогнозує, що люди, які відмовилися від вакцини будуть лікуватися від COVID за свій рахунок

Так, Олександр Сєнкевич під час прямого ефіру Facebook припустив, що людям, які письмово відмовляться вакцинуватися від коронавірусу, можуть відмовляти у безкоштовній госпіталізації, якщо вони заразяться вірусом.

"Сьогодні люди, які потрапляють до лікарні, лікуються за рахунок держави, через фінансування НСЗУ. Мені здається, що ті, хто будуть писати відмову або не будуть вакциновані, будуть лікуватися за свій рахунок. Це близько 5-10 тисяч гривень на день. Тому або вакцинуйтеся або готуйте гроші для лікування", - сказав Сенкович.

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Завідувач відділенням реанімації для інфекційних хворих Олександрівської лікарні Олексій Куценко повідомив, що з 24 співробітників його відділення погодилися зробити щеплення тільки двоє.

"Якщо чесно, мені трохи соромно, тому що з усього відділення мого, з 24 співробітників, тільки двоє погодилися на вакцинацію — це я і ще одна медсестра. Можливо, це моя недоробка", - зазначив лікар.

Також на Харківщині за добу не вакцинували жодного медика

Про це повідомляють на сайті МОЗ "Коронавірус. інфо".

За добу в Україні прищепили всього 90 осіб. Згідно з даними порталу, за день в Донецькій області області вакцини отримали 50 осіб, в Луганській і Херсонській - по 20.

За весь період вакцинації в Україні прищепили 3141 громадянина, в лідерах серед регіонів - Черкаська область (270 осіб).

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