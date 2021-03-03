У мережі показали, як виглядає відділення для хворих коронавірусом в Ужгороді





За його словами, медзаклад зараз забито пацієнтами, які потребують кисневої підтримки.

"А так, в принципі, нам, звичайно, плювати на те, що нас вже благають з тремтінням в голосі дотримуватися всі ці санітарні норми. У травні минулого року в ковидному відділенні цього закладу було близько 40 пацієнтів, і це здавалося жахом, зараз - 75. А так, в принципі, нам, звичайно, плювати... Люди, задумайтеся, будь ласка", - повідомив він у підписі до знімків.

Українці були вражені кадрами, а деякі поділилися своїми трагічними історіями.

"Мої родичі зараз в лікарні важкі, без кисню їм дуже важко. Лікарі вже з ніг падають, кажуть, що важко і фізично і морально", "Сумно, людям байдуже на інших, поки їх самих це не торкнеться", "Десь так, як на фото вмирав мій батько ...", "Через легковажність людей і така ситуація. По-третє, якщо є претензії до медиків, їх можна висловити самі, а не дорікати автору, що він цього не робить", - писали в коментарях під постом.

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