На Прикарпатті значно погіршилася епідеміологічна ситуація
Як передає Politeka.net, про те, що відбувається в одній з місцевих лікарень розповіла журналістка Анастасія Нагорна на своїй сторінці в Facebook.
За її словами, більшість людей перенесе або вже перенесло ковід легко, але тяжкохворих густітиме кров, плавиться мозок, не вистачатиме повітря, а легені стануть схожими на печінку - тверді і стислі.
"Іноді чекаєш нової зміни лікарів - немов сонечка, що сходить. Тому що розумієш, що пацієнт якийсь ось-ось помре. Дуже хочеться втекти і не бачити", - передає журналістка слова одного з місцевих лікарів.
Анастасія зазначила, що в лікарні є безкоштовні ліки, але їх не вистачає.
"Людям страшно, вони шукають дорогі ліки, купують їх. Ну, якщо є гроші. А ще плачуть. Кажуть ," Я вмираю". Або у множині "вмираємо", - розповідає журналістка.
Анастасія згадала трагічний випадок, коли в лікарні померли два брата
"Привезли одного брата, а він каже "маю погані передчуття". Тут у багатьох погані передчуття. Брак кисню народжує паніку. Шалену, дику паніку. І "погані передчуття". Коли перший брат уже помер, а другий лежав у лікарні, то їхня мама кричала "Врятуйте мені хоча б одну дитину! Врятуйте хоча б одного" вони не були зовсім дітьми. Один 1979 року народження, інший - 1974 року", - розповіла журналістка.
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