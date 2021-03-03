За її словами, більшість людей перенесе або вже перенесло ковід легко, але тяжкохворих густітиме кров, плавиться мозок, не вистачатиме повітря, а легені стануть схожими на печінку - тверді і стислі.

"Іноді чекаєш нової зміни лікарів - немов сонечка, що сходить. Тому що розумієш, що пацієнт якийсь ось-ось помре. Дуже хочеться втекти і не бачити", - передає журналістка слова одного з місцевих лікарів.

Анастасія зазначила, що в лікарні є безкоштовні ліки, але їх не вистачає.





"Людям страшно, вони шукають дорогі ліки, купують їх. Ну, якщо є гроші. А ще плачуть. Кажуть ," Я вмираю". Або у множині "вмираємо", - розповідає журналістка.

Анастасія згадала трагічний випадок, коли в лікарні померли два брата