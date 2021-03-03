Вагітна Українка поскаржилася на умови в ковідній лікарні Прикарпаття

Як передає Politeka.net, лист породіллі опублікував доктор Євген Комаровський на своєму Telegram-каналі.

На такий крок жінка зважилася оскільки ніхто не реагує на її скарги.

Вона знаходиться в перинатальному обласному центрі Івано-Франківська на лікуванні з підтвердженим ковідом на 34-му тижні вагітності з двосторонньою пневмонією, підключена до кисню.

"Нас в палаті 5 жінок з позитивними ПЛР, все на кисні. Відділення в старій будівлі знаходиться. Так уявіть собі, як нам лікують пневмонії в палаті, де температура повітря +30. Центральне опалення гріє на повну потужність, 5 концентраторів кисню видають ще більше тепла, ніж батареї, які, природно, не перекриваються і за вікном +15. І при цьому у тебе підвищена температура 38.8. Відкрите вікно не допомагає. Провітрювання вистачає на 2-5 хвилин", - поскаржилася Українка.

"Як вижити в таких умовах? Нічого не залишається, тільки терпіти, тому що на скарги все розводять руками. А ти лежиш і думаєш, що тобі вже приходить кінець", - обурюється пацієнтка.



За її словами, в таких умовах разом з сусідками по палаті знаходяться вже тиждень, а через підвищену температуру повітря неможливо дихати. Єдиними, хто піклується про них, жінка називає медсестер.

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