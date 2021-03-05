Коронавірус продовжує забирати життя українців

Про обстановку в лікарнях регіонів розповіли місцеві медики, передає "Обозреватель".

Так, у Рівненській області різко збільшився приріст хворих, які потребують кисню.

"Люди різко стають залежними від кисню, при чому наслідки залишаються навіть після виписки з лікарні. Людина може померти і через тиждень-два після того, як повернеться додому", – поділився головлікар лікарні в місті Дубно.

За його словами, саме серед пацієнтів на ШВЛ підвищена смертність.

"На жаль, дійсно, такі хворі мають летальний результат", - зазначив лікар.

Не менш лякаюча ситуація склалася і в Чернівцях. Лікар-інфекціоніст Ольга Кобевко, яка в числі перших зробила вакцину від коронавірусу, констатує, що кількість померлих останнім часом різко зросла.

"Протягом останніх трьох днів у нас в місті померли 28 осіб. Це цілий шкільний клас. Для нашого невеликого міста це дуже багато", - поділилася медик.

Варто зазначити, що в уряді вже повідомили про початок третьої хвилі епідемії в Україні.

Тільки за 4 березня, в країні виявили 10 155 нових хворих коронавірусом.

Всього з початку пандемії в Україні зареєстрували 1 384 917 хворих, з яких 26 763 людини померли, 1 191 022 пацієнта одужали.

Нагадаємо, що нова напасть обрушилася на українців, і це не вірус: "температура до 39-40 градусів...".

Як повідомляла Politeka, вірус завдав нового удару по українцям, в МОЗ оголосили про додаткові обмеження: "на тиждень закриють...".

Також Politeka писала, що на Прикарпатті не вистачає кисню, медики валяться з ніг:"потрібно було все закривати раніше".







