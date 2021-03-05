Коронавірус продовжує забирати життя українців
Про обстановку в лікарнях регіонів розповіли місцеві медики, передає "Обозреватель".
Так, у Рівненській області різко збільшився приріст хворих, які потребують кисню.
"Люди різко стають залежними від кисню, при чому наслідки залишаються навіть після виписки з лікарні. Людина може померти і через тиждень-два після того, як повернеться додому", – поділився головлікар лікарні в місті Дубно.
За його словами, саме серед пацієнтів на ШВЛ підвищена смертність.
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"На жаль, дійсно, такі хворі мають летальний результат", - зазначив лікар.
Не менш лякаюча ситуація склалася і в Чернівцях. Лікар-інфекціоніст Ольга Кобевко, яка в числі перших зробила вакцину від коронавірусу, констатує, що кількість померлих останнім часом різко зросла.
"Протягом останніх трьох днів у нас в місті померли 28 осіб. Це цілий шкільний клас. Для нашого невеликого міста це дуже багато", - поділилася медик.
Варто зазначити, що в уряді вже повідомили про початок третьої хвилі епідемії в Україні.
Тільки за 4 березня, в країні виявили 10 155 нових хворих коронавірусом.
Всього з початку пандемії в Україні зареєстрували 1 384 917 хворих, з яких 26 763 людини померли, 1 191 022 пацієнта одужали.
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