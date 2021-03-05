У Львові концерт вуличних музикантів закінчився їх побиттям
Як передає Politeka.net, кадри опублікувала Вікторія Шевчук на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)
Інцидент стався, площе ринок в центрі міста.
Судячи з відео, дівчина, підписана в соцмережах як Наталія Маркевич, обурилася тим, що музиканти виконували російськомовну пісню.
"Ви знаходитесь в громадському місці, ви порушуєте закон", - каже дівчина на відео.
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У відповідь хлопець за мікрофоном намагався пояснити, що дії статті Закону Про забезпечення функціонування української мови поширюється лише на громадські заклади.
У підсумку хлопець не витримав і перейшов на російську мову.
"Я російськомовний? Ну то що? Хто мені заборонить? Я буду спілкуватися тією мовою, якою мені комфортно", - заявив він.
Словесна перепалка тривала трохи понад хвилину.
Як з'ясувалося пізніше, музиканта після інциденту побили, а інструменти зламали.
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