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У Львові концерт вуличних музикантів закінчився їх побиттям

Як передає Politeka.net, кадри опублікувала Вікторія Шевчук на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

Інцидент стався, площе ринок в центрі міста.

Судячи з відео, дівчина, підписана в соцмережах як Наталія Маркевич, обурилася тим, що музиканти виконували російськомовну пісню.

"Ви знаходитесь в громадському місці, ви порушуєте закон", - каже дівчина на відео.

У відповідь хлопець за мікрофоном намагався пояснити, що дії статті Закону Про забезпечення функціонування української мови поширюється лише на громадські заклади.

У підсумку хлопець не витримав і перейшов на російську мову.

"Я російськомовний? Ну то що? Хто мені заборонить? Я буду спілкуватися тією мовою, якою мені комфортно", - заявив він.

Словесна перепалка тривала трохи понад хвилину.

Як з'ясувалося пізніше, музиканта після інциденту побили, а інструменти зламали.

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