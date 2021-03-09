Побитий у Львові за російські пісні хлопець виявився онуком народного артиста України
За словами хлопця, якого звуть Максим Вітошинський, того вечора він співав на площі. Невідомі замовили у нього пісню Висоцького про Одесу, через яку і почався конфлікт-музиканта попросили припинити співати російською мовою в центрі Львова. Відео можна подивитися в кінці новини.
Як розповів хлопець, наступного дня до нього "підлетіли семеро" і "почали все трощити", передає "Страна".
Ситуацію Максим називає провокацією:
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"Я вважаю, що у творчості немає мови. Я-російськомовний українець. А мій дідусь-Роман Зенонович Вітошинський, народний артист України",
- заявив Максим Вітошинський.
Роман Вітошинський-уродженець Тернопільської області, був видатним українським оперним співаком (роки життя 1940 - 2019). Він був солістом Львівського театру опери та балету, народним артистом України став у 1990 році.
Максим вважає, що нічого протиправного не вчинив.
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