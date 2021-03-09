Побитий у Львові за російські пісні хлопець виявився онуком народного артиста України

За словами хлопця, якого звуть Максим Вітошинський, того вечора він співав на площі. Невідомі замовили у нього пісню Висоцького про Одесу, через яку і почався конфлікт-музиканта попросили припинити співати російською мовою в центрі Львова. Відео можна подивитися в кінці новини.

Як розповів хлопець, наступного дня до нього "підлетіли семеро" і "почали все трощити", передає "Страна".

Ситуацію Максим називає провокацією:

"Я вважаю, що у творчості немає мови. Я-російськомовний українець. А мій дідусь-Роман Зенонович Вітошинський, народний артист України",

- заявив Максим Вітошинський.

Роман Вітошинський-уродженець Тернопільської області, був видатним українським оперним співаком (роки життя 1940 - 2019). Він був солістом Львівського театру опери та балету, народним артистом України став у 1990 році.

Максим вважає, що нічого протиправного не вчинив.

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Депутат на своїй сторінці в Facebook вибачився перед колегами за свій виступ російською.

"Розхвилювався, тому і виступав російською мовою і не зміг донести свою думку українською, хоча до того, виступаючи з місця, завжди доносив свою позицію українською", - повідомив Дорошенко.

Депутат заявив, що в побуті використовує російську мову, але пообіцяв у публічних виступах говорити українською.

Нагадавши, продавщиця втратила роботу через мовний закон, деталі скандалу: "на прохання говорити українською відповіла...".

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