"Коли я зайшла в маршрутку і показала цьому водієві посвідчення, він сказав мені: "та йди звідси з цим посвідченням". Я перепрошую, куди йти? Що я вам такого зробила? Ви мене на горбі везете? І це вже не перша така ситуація!

Я б зараз все віддала за те, щоб у мене цього права не було, а щоб у мене був живий тато, заради кого там на передовій гинуть невинні люди? Заради таких безсовісних людей?"- обурилася Діана.

Дівчина звернулася до водія:

"Шановний пане водію, якщо ви зараз це читаєте, то я хочу вам побажати, щоб ваші діти ніколи не мали такого права як у мене, до побачення, і вдалих пошуків роботи", - написала донька загиблого воїна.

Відео можна подивитися тут.

Раніше ми писали, що в Харкові депутат, який виступав російською мовою, виключений з фракції

Олександр Дорошенко виступав під час сесії облради російською мовою, чим, на думку фракції, порушив Закон про мову.

Депутат на своїй сторінці в Facebook вибачився перед колегами за свій виступ російською.

"Розхвилювався, тому і виступав російською мовою і не зміг донести свою думку українською, хоча до того, виступаючи з місця, завжди доносив свою позицію українською", - повідомив Дорошенко.

Депутат заявив, що в побуті використовує російську мову, але пообіцяв у публічних виступах говорити українською.

Нагадавши, продавщиця втратила роботу через мовний закон, деталі скандалу: "на прохання говорити українською відповіла...".

Також Politeka писала, що в Одеському магазині зчепилися через українську, відео: "мова - це яловичий язик".

Раніше Politeka повідомляла, що в Одесі масово скаржаться на обслуговування не українською: більше доносів тільки в Києві та Львові.