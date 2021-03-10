У лікарні на Житомирщині пацієнтка побила сімейного лікаря
Як передає Politeka.net, про інцидент в одному з медзакладів Бердичева розповіли в сюжеті "ТСН" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)
Причиною такого вчинку жінки стало довге очікування в черзі.
Вона підняла скандал, а медик, яка намагалася її заспокоїти, отримала кулаком по голові.
Як виявилося, кривдниця лікаря працює суддею.
Через отримані травми, 45-річна сімейний лікар потрапила під крапельницю у відділення хірургії.
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За її словами, її кривдниця прийшла в амбулаторію зі своїм чоловіком і була знервована через довгу чергу.
"Зайшла жінка в кабінет зі скандалом, що стоїть в черзі уже півтори години", - згадує постраждала.
За словами лікаря, в той день у неї було 52 пацієнти через те, що медиків амбулаторії залишилося лише два з чотирьох - інші захворіли коронавірусом. Тому й утворилася така довга черга.
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