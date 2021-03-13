На Херсонщині знайшли тіло 7-річної Маші Борисової, яка зникла 7 березня
У соцмережі вказують на дивацтва в розслідуванні вбивства, передає "Апостроф".
Так, Назар Приходько в Facebook пише, що коли Маша пропала, вона гуляла зі старшим братом, який по поверненню додому не зміг пояснити, куди поділася сестра.
"Перше що мене насторожило в цій історії-брат. Як це 10-річна дитина не може пояснити, куди поділася сестра, а? А тут і мати каже, що її немає в селі ... Ну ок, візьмемо за основу викрадення: якщо сліди Марії обриваються на зупинці, значить її посадили в машину. Враховуючи те, де її знайшли-то викрадачем може бути односельчанин, якому дівчинка довіряла і якого знала", - пише Приходько.
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Також чоловік задається питанням, де дівчинка була весь час, якщо село двічі прочісували, в тому числі сарай, де знайшли її тіло в мішку.
"Той сарай прочісували тричі, а сьогодні господар сараю виявив тіло ... І тут ми повернемося до початку: а мамин будинок прочісували? А з братом хтось говорив крім мами? Я зараз нікого не звинувачую-я не прокурор, але наведені мною факти змушують дуже сильно задуматися", - написав Назар.
Раніше ми писали, що пошуки 7-річної дівчинки на Херсонщині закінчилися трагічно: "тіло виявили в..." .
Як повідомляла Politeka, харківські волонтери більше 4-х днів шукали 7-річну дівчинку, деталі.
Також Politeka писала, що маленький харків'янин залишив записку перед зникненням, фото.