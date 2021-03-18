Епідеміологічна ситуація значно погіршилася на Житомирщині
Як передає Politeka.net, про те, що відбувається в місцевих лікарнях розповіли в сюжеті "ТСН"( щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)
Так, за останні дні в місті спостерігається різкий приріст хворих коронавірусом. Справа дійшла до того, що швидкі не встигають підвозити нових пацієнтів.
Більшість пацієнтів доставляють вже у важкому стані. Але за словами медиків, багато хворих приходять в лікарню самі, не чекаючи карети швидкої.
Місць для хворих поки вистачає, але судячи зі зростання кількості хворих, все може змінитися.
Найгірша ситуація з ліжками крім Житомира в Новоград-Волинському та Бердичеві. Там заповнюваність лікарень більше 90 відсотків.
Задоволена Лорак після відпочинку в Стамбулі спантеличила "новим" обличчям: "Які губи..."
"Холостяк" Заливако не встояв перед чарами брюнетки, кадри жарких поцілунків: "Побачень більше не буде"
Тіна Кароль без трусів жахнула нескромною поведінкою в компанії чоловіка: "Синові буде соромно"
В Україні переходять на жорсткий карантин, закривається громадське харчування і не тільки: Шмигаль повідомив, що буде далі
Ведучий шоу "Маска" Остапчук з'явився з набряклим обличчям, вже насилу влазить у кадр: "Ожиренний..."
Відзначимо, що Житомирщина потрапила до Червоної зони 3 березня після Івано-Франківської та Чернівецької. Кількість інфікованих весь час зростає, а паралельно і навантаження на медичну систему.
Нагадаємо, в Україні починають закривати на карантин дитсадки і школи, деталі: "припинити...»
Як повідомляла Politeka, відключатимуть воду та опалення: кого торкнуться нові обмеження на карантині.
Також Politeka писала, що українців попередили про важку весну, загиблих буде тисячі: "національна катастрофа"