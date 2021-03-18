Епідеміологічна ситуація значно погіршилася на Житомирщині



Як передає Politeka.net, про те, що відбувається в місцевих лікарнях розповіли в сюжеті "ТСН"( щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)



Так, за останні дні в місті спостерігається різкий приріст хворих коронавірусом. Справа дійшла до того, що швидкі не встигають підвозити нових пацієнтів.

Більшість пацієнтів доставляють вже у важкому стані. Але за словами медиків, багато хворих приходять в лікарню самі, не чекаючи карети швидкої.

Місць для хворих поки вистачає, але судячи зі зростання кількості хворих, все може змінитися.

Найгірша ситуація з ліжками крім Житомира в Новоград-Волинському та Бердичеві. Там заповнюваність лікарень більше 90 відсотків.

Відзначимо, що Житомирщина потрапила до Червоної зони 3 березня після Івано-Франківської та Чернівецької. Кількість інфікованих весь час зростає, а паралельно і навантаження на медичну систему.

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