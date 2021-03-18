Через обстріли бойовиків Україна втратила ще одного героя
Як пише Politeka.net з посиланням на сторінку Оперативного командування "Північ" у Facebook, 18 березня бойовики в черговий раз порушили перемир'я, обстрілявши позиції українських військових. Внаслідок обстрілів загинув боєць ЗСУ.
Повідомляється, що бойовики обстрілювали позиції українських захисників в районі Південного з артилерійського озброєння і автоматичної зброї. Один з бійців отримав кульове поранення. Медична допомога була оперативно надана, але врятувати військового не вдалося.
Зазначається, що українська сторона була змушена відкрити вогонь у відповідь. Про дії збройних формувань було відразу ж повідомлено представникам ОБСЄ.
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У коментарях під постом українці висловили слова співчуття родичам загиблого.
«Світла пам'ять воїну, гірка новина, дуже важко, спасибі за Україну, щирі співчуття родині, коли ж ці рашисти отримають по заслугах?!", "Знову сльози. Знову сироти. Низький уклін тобі Захиснику. Вічна Пам'ять", "Хто? Чому пишите як про манекен! Це живу людину вбили! Ми втратили захисника і хочемо знати, кого вбили вороги! Вічна пам'ять!",- пишуть користувачі Мережі в Facebook.
Нагадаємо, що Україна зазнала непоправних втрат на Донбасі: у ЗСУ повідомили сумну звістку.
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