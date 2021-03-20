Російські окупанти на Донбасі в черговий раз порушили режим припинення вогню, в результаті чого було смертельно поранено бійця ЗСУ

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Так, сьогодні, 20 березня, збройні формування РФ вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл українських позицій на Донбасі.

Зокрема, із стрілецької зброї обстрілювались позиції ЗСУ неподалік від населеного пункту Шуми Донецької області.

"В результаті обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав вогнепальне поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу, та на жаль, від отриманих поранень він помер під час евакуації до медичного закладу", - йдеться в повідомленні.

Про особу загиблого воїна наразі не повідомляється.

"Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника. На обстріл російсько-окупаційних військ наші захисники відкрили вогонь у відповідь. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін", - йдеться в повідомленні ОТУ "Північ".

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